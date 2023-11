Nieuwe vervoerder wil strijd aangaan met Eurostar, treinen naar Londen en Parijs

Een nieuwe Nederlandse vervoerder, genaamd Heuro, wil vanaf 2028 de concurrentie aangaan met de Eurostar-treinen naar Parijs en Londen. Heuro wil zelf tientallen keren per dag op en neer reizen en de lijn zeker twee keer daags doortrekken naar Groningen. Daarnaast belooft het bedrijf lagere ticketprijzen.

Eurostar is sinds de overname van de Thalys de enige aanbieder van treinreizen naar Londen en Parijs. Met Heuro willen vader en zoon Maarten en Roemer van den Biggelaar daar nu verandering in brengen.

"We willen de mensen uit het vliegtuig halen", zegt Roemer tegen website Railtech.com, "Er gaan nog steeds 55 vluchten van Amsterdam naar Londen en weer terug, wat ik veel vind, terwijl er een hele mooie tunnel met hogesnelheidslijn ligt."

De twee hebben al langer plannen om iets op het spoor te ondernemen. Maar gesprekken met de SNCF (de Franse nationale spoorwegmaatschappij, red.) liepen op niets uit. "Die hadden een overeenkomst met de NS en wilden hen niet in de weg zitten."

Concurrentie

Om de concurrentie met Eurostar echt aan te kunnen gaan, is het noodzaak dat er tientallen hoge snelheidstreinen worden aangeschaft. De treinen moeten een snelheid van 300 kilometer per uur halen en ruimte bieden aan zo'n 550 reizigers per toestel.

In totaal lopen de kosten hiervan op in de honderden miljoenen euro's. Heuro zegt dat het al twee investeringsmaatschappijen heeft gevonden die willen helpen bij de financiering.

Gisteren onthulde de Britse krant The Telegraph dat er meerdere kapers op de kust zijn, zoals de Britse miljardair Richard Brandson. Ook het Spaanse Renfe, Italiaanse Trenitalia en het Britse Evolyn hebben plannen, net als regionale vervoerders Arriva en Qbuzz. Laatstgenoemden hebben hiervoor een aanvraag bij toezichthouder ACM ingediend.