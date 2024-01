Maandenlange omleiding voor bussen van Schiphol naar Amsterdam

Het gaat om enkele bussen van het GVB en Connexxion, die in ieder geval van 21 januari tot en met 22 augustus een aangepaste route rijden. Vanuit Schiphol rijden de bussen via de A4/Schipholtunnel direct door naar de stad. De bus van het GVB stopt bij een tijdelijke halte op de Anderlechtlaan in Nieuw-Sloten.

De eerste halte voor Connexxion is de Amstelveenseweg (hoek metrostation) in Zuid. Deze bus zal niet stoppen bij de haltes Schiphol Noord, Cateringweg en Anderlechtlaan. Voor de halte Cateringweg geldt dat deze tijdens de werkzaamheden wordt overgenomen door de lijnen 300/N30.

Werkzaamheden brug

De reden voor de omleidingen zijn de maandenlange werkzaamheden aan de Oude Haagsebrug, dit is de brug die Nieuwe Meer met Schiphol Noord verbindt. De brug is in technisch slechte staat en moet daarom vervangen worden. De nieuwe brug wordt breder, zodat de HOV-bussen er in twee richtingen tegelijkertijd over kunnen rijden. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Omleiding vanuit Amsterdam

Vanuit Amsterdam wordt bushalte Schiphol Noord wel door Connexxion en het GVB bediend. De bussen rijden om via afslag Aalsmeer. Via lijn 300/N30 kan er in beide richtingen naar bestemming of overstap Schiphol Noord of Cateringweg worden gereisd.

Na de vervanging van de Oude Haagsebrug in augustus zal weer de gebruikelijke route worden gereden.