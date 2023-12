Geen streekbussen over Prins Hendrikkade vanaf 10 december tot september 2024

Vanwege werkzaamheden op de Prins Hendrikkade rijden er vanaf 10 december tot en met september 2024 geen streekbussen. De buslijnen uit Zaanstreek en Waterland stoppen daarom bij station Noord en station Noorderpark. In Het Verkeer rijden we mee met een buschauffeur die uitlegt wat dit betekent voor busreizigers.

In maart 2023 zijn de werkzaamheden gestart om de fietsroute IJ – Geldersekade te verbeteren. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar de waterkant van de Prins Hendrikkade. "Omdat het verkeer vanaf het Damrak altijd mogelijk moet blijven is er geen ruimte voor busverkeer in de andere richting", legt omgevingsmanager Ismay de Vries uit.

We ontmoeten buschauffeur Bert Wienholds op station Noord. Hij begrijpt dat het vervelend is voor busreizigers vanuit de Zaanstreek en Waterland. "De buslijnen zijn vooral in de spits erg druk. We hebben geprobeerd om het mooi op te lossen met een overstap op de Noord/Zuidlijn.'' Om het reizen naar Centraal Station makkelijker te maken, worden er meer metro's ingezet. "Er komen mensen die meer informatie kunnen geven aan de passagiers. En zodoende kunnen ze toch overal komen in Amsterdam", legt de buschauffeur uit.

De werkzaamheden op de Prins Hendrikkade kennen veel uitdagingen, aldus omgevingsmanager de Vries. ''Vooral omdat het midden in het centrum van de stad is. Er wonen, werken, fietsen en rijden heel veel mensen. Die moeten allemaal langs het werk passen of omgeleid worden. Dat maakt het een grote uitdaging om hier aan het werk te zijn.'' Meer gevolgen voor reizigers Naast de gevolgen voor streekbussen moeten busreizigers er ook rekening mee houden dat bus 22 van GVB vanaf 10 december via de Kattenburgerstraat en de Piet Heinkade naar het Centraal Station rijdt. De huidige omleidingen voor het autoverkeer blijven. En fietsers en voetgangers kunnen bijna altijd langs het werk. Soms geldt er een korte omleiding.

