Werkzaamheden rond Odebrug nog in volle gang: ''Eerste resultaten zijn zichtbaar''

De werkzaamheden op en rond de Odebrug zijn nog altijd in volle gang. Na een heftige start met veel opstoppingen en protest gaat het nu voorspoedig vertelt omgevingsmanager Ismay de Vries in Het Verkeer. Vanaf het dak van de Schreierstoren zien we de eerste vorderingen van het project.

AT5

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers De fietsroute tussen het IJ en de Geldersekade is één van de drukste routes in de stad. Om het hier overzichtelijker te maken wordt de openbare ruimte op en rond de Odebrug opnieuw ingericht. In de nieuwe situatie is er éénrichtingsverkeer voor auto's op de Odebrug en in de Oostertoegang. Daardoor kan het fietspad op de brug verplaatst worden naar de oostkant en komt er een oversteek minder. Ook het voetpad wordt breder gemaakt.

Artist impression Odebrug

Na ruim drie maanden werken... De werkzaamheden zijn nu ruim drie maanden bezig en de eerste resultaten zijn zichtbaar. ''De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan de gevelzijde van de Prins Hendrikkade'', legt De Vries uit. ''Drinkwaterleidingen, riool en gasleidingen zijn verwijderd en opnieuw aangelegd.'' En op dit moment worden hier afrondende werkzaamheden uitgevoerd zoals bestraten en asfalteren. Dit geldt ook voor het kruispunt bij de Oosterdoksstraat. ''Hier liggen inmiddels de eerste twee lagen asfalt erin.'' Als het asfalteren en bestraten langs de gevelzijde klaar is wordt het werkterrein verplaatst naar de rijbaan. ''Ook daar gaan we kabels en leidingen vervangen en later bestraten en asfalteren.''

Omgevingsmanager Ismay de Vries - AT5

Dat dit gebied druk is, is een feit en dat merk je ook als je hier een tijdje staat te filmen. Voor de werkmannen een grote uitdaging. ''Als je bij ons een hekje neerzet dan wachten de mensen. Maar hier gaan ze overal doorheen. Maar ja dat is Amsterdam'', vertelt een werkman die zelf op de Veluwe woont. Maar het zorgt ook voor plezier op het werkterrein. ''Het leukste aan mijn werk? Dat je schik kunt hebben met de mensen. Je komt hier van alles tegen'', aldus de heftruck machinist.

Drukte rond het werkterrein - AT5

Gevolgen voor het verkeer Bij de start van de werkzaamheden ontstonden er veel files en daarom werd al snel besloten om de Odebrug af te sluiten voor autoverkeer. ''We zien wel dat het daardoor nu een stuk rustiger is'', legt De Vries uit. Autoverkeer wordt omgeleid via de Kattenburgerstraat. Automobilisten moeten er ook rekening mee houden dat de Kromme Waal de komende drie weken is afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs het werk. Vanaf november is de Oostertoegang weer open. Dat betekent dat verkeer vanaf de Oosterdoksstraat weer rechtsaf kan slaan richting de De Ruijterkade. Alle werkzaamheden duren nog tot september 2024.

AT5