Opnieuw gewapende overval op supermarkt: dit keer aan Lambertus Zijlplein

De Albert Heijn aan het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West is vanavond overvallen. De dader bedreigde het personeel kort voor sluitingstijd met een steekwapen. Hij ging er met een onbekende buit vandoor. Er vielen geen gewonden.

De overval gebeurde rond 21.45 uur. De dader vluchtte na de overval weg op een zwarte scooter. De politie is in de omgeving, onder meer met een helikopter, op zoek naar een verdachte.

Via Burgernet wordt gevraagd om uit te kijken naar een man met een rode jas met capuchon, een zwarte trainingsbroek met witte strepen en zwarte schoenen.

Meerdere supermarkten

Het is zeker niet de eerste overval op een supermarkt de afgelopen dagen. Vrijdag was er een overval op een Lidl-filiaal, eveneens in Geuzenveld, zaterdag werd een Albert Heijn-filiaal op de Overtoom overvallen en vanochtend was er een overval op een supermarktmedewerker in Oost.