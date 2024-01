Verdachte die vluchtte bij aanhouding op Mauritskade geraakt door politiekogel

De man die wist te ontkomen tijdens een controle op de Mauritskade in Oost van afgelopen vrijdag op zaterdagnacht is geraakt door een politiekogel. Agenten probeerden de man aan te houden, maar hij ging er in een auto vandoor. De agenten losten tijdens de aanhouding een schot en gebruikten een stroomstootwapen.

Het incident gebeurde rond 02.00 uur ter hoogte van de Linnaeusstraat. Wie de man was, was voor de politie in eerste instantie onduidelijk. Ook of hij gewond was geraakt was niet bekend. De politie heeft de identiteit van de man weten vast te stellen en toen bleek dat hij een schotwond had opgelopen. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De man is niet aangehouden door de politie.

Omdat de politie een schot heeft gelost, is het onderzoek overgedragen aan de Rijksrecherche. Dat is standaard in dit soort situaties. Vanwege het onderzoek kan de politie geen verdere inhoudelijke informatie delen, het is daardoor nog niet duidelijk waarom de man werd gecontroleerd.