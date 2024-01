Ajax-icoon Bennie Muller (85) overleden

Voetballer Bennie Muller is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat maakt Ajax vandaag bekend. Muller was een van de vaste gezichten van het Ajax van de jaren 60, en was onderdeel van het team dat onder Rinus Michels de wereldtop bestormde.

De Amsterdammer speelde tussen 1958 en 1970 426 wedstrijden voor Ajax, slechts zes spelers stonden vaker binnen de lijnen. Hij werd vier keer landskampioen en pakte twee keer de beker. Magische mistwedstrijd In 2020 blikten we met Muller terug op misschien wel de meest legendarische wedstrijd uit zijn carrière: de roemruchte mistwedstrijd tegen Liverpool in het Olympisch Stadion in 1966. De wedstrijd wordt nog altijd herinnerd als de avond waarop Ajax voor het eerst internationaal van zich liet horen.

Mede dankzij die wedstrijd stootte Ajax dat seizoen door tot de kwartfinale, waar het in twee wedstrijden werd uitgeschakeld door Dukla Praag. Het duurde twee jaar voordat Ajax weer Europees van zich liet horen: in het seizoen 1968/69 haalde de ploeg de finale. Met Muller als invaller verloor Ajax die wedstrijd met 4-1. Na die wedstrijd besloot trainer Michels door te selecteren en werden spelers als Klaas Nuninga, Theo van Duivenbode en dus ook Bennie Muller het kind van de rekening. Ajax zou uiteindelijk drie keer op rij de Europese titel pakken, maar toen de eerste in 1971 werd gewonnen, was Muller al naar het Scheveningse Holland Sport vertrokken. De middenvelder sloot zijn carrière wel af in Amsterdam, maar dan als speler van Blauw-Wit.