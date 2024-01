Politie heeft 'zicht op mogelijke verdachte' van belagen hand in hand lopende mannen

De politie denkt te weten wie de man is die in de Kerkstraat twee mannen die hand in hand liepen belaagde. Wel hoopt de politie nog op een aangifte van de slachtoffers.

Dat bleek zojuist tijdens een commissievergadering in de Stopera. Politiechef Peter Holla vertelde dat er 'zicht op een mogelijke verdachte' is.

Zonder aangifte van de slachtoffers wordt het alleen lastig om hem te vervolgen. Agenten hebben in de straat al rondgevraagd, maar dat leidde niet tot de identiteit van de twee mannen.

Op de video, die op Threads gezet werd, was te zien dat het stel op de stoep liep en dat een man in een donker trainingspak naar hen toekwam. Hij haalde met zijn rechterhand uit en leek een van de twee mannen in de nek te raken. Ook schopte de man in het trainingspak richting de twee.