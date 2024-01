Politie doet onderzoek na video van geweld tegen mannen die hand in hand lopen

Het filmpje is gemaakt in de Kerkstraat. Wanneer het filmpje gemaakt werd is nog onduidelijk, ook voor de politie. Te zien is dat het stel op de stoep loopt als een man in een donker trainingspak naar hen toekomt en met zijn rechterhand uithaalt. Hij lijkt een van de twee mannen in de nek te raken. Daarna schopt de man in het trainingspak richting de twee. Op basis van de beelden is niet met zekerheid te zeggen of die trap raak is.

Filmpje verwijderd

Het filmpje werd op Threads gezet. Dat is het alternatief van Facebook-moederbedrijf Meta voor X. Het oorspronkelijke filmpje is inmiddels verwijderd, wel wordt een kopie ervan veel gedeeld op Threads en X. Onduidelijk is of er iets aan het gefilmde incident voorafging en of het feit dat de twee mannen hand in hand liepen de directe aanleiding was.