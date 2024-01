Geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht door stroomstoring

Een reiziger meldt aan AT5 al een uur vast te zitten in een trein op het traject. Een ander meldt op X boven de A10 stil te staan voor niet werkende seinen. De NS meldt dat de storing de hele avondspits zal duren, tot ongeveer 20.00 uur.

Door de stroomstoring is het treinverkeer rond Utrecht ontregeld. Zo rijden er ook geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. In andere richtingen rijden minder treinen.

Vanochtend was er een grote stroomstoring in de stad waardoor een groot deel van de trams niet reed. De NS liet toen juist weten daarvan geen last te hebben, omdat de treinen op een ander stroomnet zitten.