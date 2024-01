Treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht komt op gang na urenlange storing

Door een stroomstoring reden er een goed deel van de avond geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Ook was er geen treinverkeer tussen Schiphol en Utrecht. Rond 21.00 uur kon het treinverkeer weer worden opgestart.

De stroomstoring ontstond rond 17.00 uur. Nadat de stroomstoring was verholpen, bleven er op de sporen tussen Amsterdam en Utrecht storingen achter waardoor seinen en wissels niet bediend konden worden.

Door de storing was het treinverkeer rond Utrecht ernstig ontregeld. Zo reden er ook geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. In andere richtingen rijden minder treinen.

Een reiziger meldde aan AT5 een uur vast te zitten in een trein op het traject. Een ander meldde op X boven de A10 stil te staan voor niet werkende seinen. Hoewel de storing inmiddels is opgelost, wordt reizigers geadviseerd de reisplanner te checken voor vertrek.

Vanochtend was er een grote stroomstoring in de stad waardoor een groot deel van de trams niet reed. De NS liet toen juist weten daarvan geen last te hebben, omdat de treinen op een ander stroomnet zitten.