Canta van chronisch zieke Bo voor tweede keer gejat: "Alsof ze je benen wegtrekken"

Bo's felrode Canta is voor de tweede keer gestolen. Omdat Bo de chronische zieke fibromyalgie (weke delen-reuma) heeft, is ze nu aan huis gebonden. Lopen kan ze namelijk niet goed meer. "Mensen beseffen niet hoe het is als je lichaam het niet goed doet."

"Hier stond hij", wijst Bo aan. Aan de vlek op de grond te zien, stond de Canta er al een lange tijd. Vier jaar had Bo haar invalidenwagen. Haar vorige Canta werd ook al gestolen. "Toen had ik hem niet goed op slot gedaan. Naïef misschien, maar je verwacht niet dat mensen je Canta stelen. Nu had ik hem met meerdere sloten vastgezet." Maar dat mocht niet baten. "Misschien moet ik er een kooi omheen bouwen", zegt ze, lachend als een boer met kiespijn. "Maar dat zou toch niet nodig moeten zijn?"

"Mensen zien het als een leuk boodschappenwagentje en denken dat misschien dat je veel geld hebt", zegt ze. "Maar van origine is het een mindervalidenvoertuig. Wie steelt zoiets? Het is alsof ze je benen wegtrekken."

Persoonsgebonden budget

Een nieuwe Canta kopen, lukt niet met de uitkering van Bo. Ze kocht haar gestolen Canta dan ook door hard te sparen en met een budget van de gemeente, vertelt ze. Het budget waar Bo het over heeft, is het 'persoonsgebonden budget'. Dat wordt onder andere gegeven voor hulpvoertuigen, zoals een scootmobiel, maar niet voor een Canta (al kun je er wel alsnog zelf een Canta van kopen). Die voertuigen zou je volgens de afspraken dan wel moeten verzekeren, waarvoor je ook een vergoeding krijgt binnen het budget. "Dat wist ik niet", zegt Bo.

In een reactie laat een woordvoerder weten dat ze het schrijnend vindt dat iemand een vervoersmiddel steelt dat voor iemand zo belangrijk is. "Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle Amsterdammers deel kunnen nemen aan het openbare leven. We kijken daarom graag met haar mee naar een passende oplossing."

Crowdfunding

Ondertussen is een vriendin van Bo een crowdfunding gestart, want het feit blijft dat Bo zich nu niet goed kan bewegen door de stad. "Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Mocht ik een nieuwe Canta krijgen, waar ik op hoop, dan zet ik die voortaan in de tuin."