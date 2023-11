Cultuurmachine met Nadine #16: Fetisj voor leer, Canta drive-in bios & de Black Achievement Awards

Strak zittende politie outfits van leer in combinatie met zwepen: voor veel mensen geen alledaagse verschijning, maar wél voor de leer- en fetisjgemeenschap. Tot en met zondag vindt de 'Leather and Fetish Pride' plaats in de stad, een weekend vol feesten en workshops, met als hoogtepunt de uitreiking van de titel 'Mr. Leather Nederland 2024'. Gister vond de aftrap plaats in de Spijkerbar.

De pride wordt al meer dan 25 jaar georganiseerd door en voor mensen uit de leergemeenschap. In de Spijkerbar verzamelden zich donderdag tientallen mannen in leren pakjes. "Ik ben dol op hoe leer eruitziet, hoe het ruikt, aanvoelt, de kleur, textuur. Eigenlijk alles", vertelt een van de bezoekers. Elke editie wordt er ook een nieuwe Mr. Leather gekozen. Dit is iemand die naast het dragen van een bijzondere leren outfit ook een missie heeft. "Mijn doel is om een 'classic meets fetisj' concert te organiseren", vertelt een van de kandidaten.

Canta drive-in bioscoop

Uiteraard komen in deze aflevering ook andere onderwerpen aan bod. In 2012 vierde het Nationale Ballet zijn 50-jarig bestaan op een bijzondere manier: samen met vijftig Canta's voerden ze een balletvoorstelling op in de Gashouder. Carol was een van de gelukkigen die met haar autootje in de show te zien was. Omdat ze deze unieke ervaring opnieuw wilde beleven, organiseerde ze een Canta drive-in bioscoop. Tijdens een middag verzamelden meerdere Canta's zich om de voorstelling op een groot doek te bekijken. "Dit is mijn trouwe metgezel, ik neem hem zelfs mee op vakantie," vertelde Carol terwijl ze naar haar Canta wees.

De middag werd afgesloten met een optreden van De Muzicanta's, een band die zich met een Canta door de stad verplaatste. "Als het winter was, konden we bij de Kletskop op de Zeedijk op het terras parkeren. In de zomer parkeerden we op de stoep aan de overkant," aldus een van de bandleden.

Black Achievement Awards

Afgelopen maandag vond de uitreiking van de Black Achievement Awards plaats. De gala-avond was de afsluiting van de Black Achievement Month, die elk jaar in oktober wordt gehouden. Het doel van deze maand is om de uitzonderlijke talenten van mensen met Afrikaanse wortels in de schijnwerpers te zetten. "Dit is ons moment om te laten zien dat ook wij van betekenis zijn," vertelt artistiek leider John Leerdam.

Er werden prijzen uitgereikt in verschillende categorieën. Model Gia Bab won in de categorie 'mens & maatschappij'. "Het is ontzettend mooi om dit te vieren en een voorbeeld te mogen zijn voor de nieuwe generatie," vertelde ze nadat ze de award had ontvangen aan AT5. De andere winnaars waren Orville Breeveld, Nigel de Jong, Michel van Genderen, Richard Benoit en Sylvana Simons.