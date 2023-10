Cultuurmachine #13: Thee in de kungfuschool, wedstrijdje op de grachten én Frank Lammers in de Amsterdam Quiz

Wat hebben thee en vechtsport met elkaar gemeen? Veel, zo blijkt maar weer uit deze aflevering. In de Liu He Men kungfuschool in De Pijp is een nieuw theehuis geopend tijdens een open dag. Die opening werd groots gevierd met allerlei Chinese tradities, zoals de leeuwendans, kungfu- en tai chi-daoyin-demonstraties. En dus een theeceremonie.

AT5

"Voorheen dronken we na de les altijd al thee. Het is sowieso een kungfutraditie omdat er vroeger geen energiedrankjes waren. Thee geeft namelijk energie omdat er cafeïne in zit. We dronken het altijd al omdat het ook helpt om je lichaam weer tot rust te laten komen en het is goed voor je spieren," vertelt Lois Flemming, thee barista bij de school.

Quote "Thee is een kungfutraditie omdat er vroeger geen energiedrankjes waren" Lois Flemming, theebarista bij Liu He Men

Grachtenrace Voor de sportievelingen onder ons was er deze week genoeg te beleven. Meer dan 140 sloepen uit heel Nederland deden mee aan de 36e editie van de Grachtenrace. Dit evenement voor sloeproeiers wordt sinds 1986 elke tweede zaterdag van oktober in Amsterdam gehouden. De route van de race is ongeveer 25 kilometer en gaat, zoals de naam al verraadt, dwars door de grachten van de stad. Tot slot, de Amsterdam Quiz, waarvan de voorrondes nog in volle gang zijn. Want: hoe goed kennen de Amsterdammers hun stad eigenlijk? Deze voorronde vond plaats in het gezellige café Aan de Kade in Oost en werd gepresenteerd door niemand minder dan acteur Frank Lammers. Hij ontkwam zelf natuurlijk niet een kleine quiz. We kijken uit naar de grote finale van de Amsterdam Quiz, die vindt plaats op 27 oktober.