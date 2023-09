Cultuurmachine #11: hoe een Japanse architect verliefd raakte op de Amsterdamse School, cantate in de Westerkerk en smullen in Zuidoost

Onze cultuurmachine Nadine stuitte deze week op een prachtig en uniek verhaal. Precies 100 jaar geleden bezocht de Japanse architect Sutemi Horiguchi de Spaarndammerbuurt. En daar werd hij plotsklaps verliefd op de bouwstijl van de Amsterdamse School. Hij schreef er in Japan een veelgelezen boek over en ook zijn eigen ontwerpen waren er op geïnspireerd. Zijn bezoek en de impact worden nu belicht in een tentoonstelling in Museum Het Schip.