Cultuurmachine met Nadine #9: blowen met Mike Tyson, klassieke muziek en een indrukwekkend toneelstuk over grensoverschrijdend gedrag

Wat gebeurt er toch veel in onze mooie stad. Deze week zat AT5's cultuurmachine Nadine tegenover, alsof het niets is, een blowende Mike Tyson in zijn eigen coffeeshop op de Spuistraat. De bokslegende kwam even langs om zijn fans te ontmoeten en zijn favoriete jointje op te steken.

Maar in deze aflevering zijn we ook bij het toneelstuk VLOED. Dat is de debuutvoorstelling van de Amsterdamse Sanne van Dijk en dat was heel indrukwekkend en kwetsbaar. Sanne vertelt bijvoorbeeld over haar eigen ervaringen met grensoverschrijdend gedrag.

Tot slot mag muziek natuurlijk ook niet ontbreken. Het Concertgebouw, de tempel van de klassieke muziek, opende het seizoen met een openingsconcert op de NDSM- werf en daar kwamen duizenden liefhebbers op af.