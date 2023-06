Cultuurmachine met Nadine #6: haring met Jet, markante Noorderlingen en vluchtelingenkunst

Ook nu weer een bomvolle aflevering van de Cultuurmachine met Nadine! We trappen af in Tuindorp met een bijzonder kunstproject over de markante bewoners. We kijken naar urban art over vluchtelingen, eten een harinkje met een katerige Jet van Nieuwkerk én spreekt Nadine kids die vinden dat 1 juli een nationale herdenkingsdag zou moeten zijn.

Mijn Noord

Enkele jaren geleden vestigde fotograaf Jaap van den Beukel zich als nieuwkomer in de levendige buurt Tuindorp Nieuwendam in Noord. Hij was al snel geboeid door de charme van zijn nieuwe omgeving en de overwegend oudere bewoners. Zo ontstond de portretserie Mijn Noord. De foto's zijn tot maandag te zien op het Purmerplein, daarna verhuizen ze naar de Buikslotermeerweg bij de pont. Meer informatie vind je hier.

Muurschilderingen van vluchtelingen in de stad

Deze week vragen vluchtelingenorganisatie Klabu en kunstenaarscollectief Kamp Seedorf met muurschilderingen op vijf verschillende plekken in de stad aandacht voor vluchtelingen. De foto's in het item zijn gemaakt door fotograaf Milan Gino. De muurschilderingen kan je zelf bekijken op de volgende plekken in de stad.