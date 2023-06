Cultuurmachine met Nadine #4: 105 meter abseilen, uitbrakken en verhalenfestival Jordaan

Het is deze week weer een aflevering van uitersten: de Cultuurmachine gaat namelijk 105 meter abseilen vanaf het hoogste WTC-gebouw van de Zuidas voor Make-A-Wish, maar we doen het ook wat rustiger aan tijdens het Verhalenfestival Jordaan en met een boeklancering over diversiteit. Uiteraard brakken we ook weer uit.

Tijdens het evenement 'Rope for Hope' abseilen AT5'ers van het 105 meter hoge WTC gebouw om geld in te zamelen voor Make-A-Wish. De stichting laat wensen uitkomen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een ernstige soms zelfs levensbedreigende ziekte. Hiermee geven zij deze kinderen kracht voor de toekomst. Make- a-Wish laat onder andere de wens van de 4-jarige Yara uit IJburg uitkomen.

Een feestelijke zonnige middag in de Jordaan tijdens het Verhalenfestival. Het festival, voor en door Jordanezen brengt bewoners bij elkaar in de woonkamer om elkaar verhalen te vertellen. Een feestelijke middag vol muziek, verhalen en gezelligheid.

Daarnaast bezoeken we ook nog een bijzondere lancering van de dichtbundel "Mateloos Verlangen" in de OBA deze week. Het dichtbundel bevat meer dan honderd gedichten over diversiteit, geschreven door evenzoveel ervaren en onervaren, bekende en onbekende dichters. De titel "Mateloos Verlangen" verwijst naar de tekst op het Homomonument. Het boek is te koop in de boekhandel.