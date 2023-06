Cultuurmachine met Nadine #3: Pan Asian Awards, uitbrakken met Yes-R en de Art Week

Van rode lopers tot raves en van musea tot festivals: AT5 is Amsterdam, en Amsterdam heeft een rijke cultuur. In deze aflevering neemt de Cultuurmachine je mee naar de Pan Asian Awards en de Amsterdam Art Week dat tot aanstaande zondag te bezoeken is.

Voor de allereerste keer worden de Pan Asian Awards uitgereikt bij evenementenlocatie Capital C. Talentvolle Aziatische Nederlanders worden hier geëerd die werkzaam zijn in de culturele, commerciële en publieke sector. "Eén op de 10 Amsterdammers heeft Aziatische roots, dus één op de tien mensen heeft iets met Azië. En meestal zien we ze niet, dus is het belangrijk om ze zichtbaarheid te geven, want het is ook een stukje representatie en jezelf terugzien", aldus Hui-Hui Pan, oprichter van het Pan Asian Collective.