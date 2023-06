Cultuurmachine met Nadine #5: nog één keer Club NL, expo Art Wikra & uitbrakken met Dries

Na bijna 25 jaar sluit Club NL op de Nieuwezijds Voorburgwal deze maand haar deuren. Om nog één keer de sfeer te proeven, gaan we in de Cultuurmachine langs. Daarnaast gaan we in deze aflevering langs de indrukwekkende expositie 'Art Wikra' van Raju in Oost. Uiteraard brakken we ook, deze week met ene meneer Roelvink.

Al 25 jaar stond Albert Papot aan het roer bij Club NL in het centrum. En niet zonder succes: koningin Máxima, Mick Jagger en Puff Daddy zijn er een avondje (en/of nachtje) geweest. Voor hem is de koek nu op: "Het is mooi zo, ik merk dat ik moe ben. De nachten worden steeds zwaarder en ik wil steeds vaker vroeg naar huis." De club is overgekocht door twee jongens die opnieuw voor het uitgaansleven gaan zorgen in de stad.

Expositie Art Wikra in Oost

Kunstenaar Raju Hummelen heeft een bijzondere expositie geopend in het stadsloket Oost. De expositie gaat over dat wat je ook hebt meegemaakt en wie je ook bent, uiteindelijk is iedereen gelijk.

Wil je zelf de schilderijen van Raju bekijken? Dat kan tot en met 22 juni in het stadsloket Oost.