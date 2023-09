Cultuurmachine met Nadine #10: het dak eraf met daklozen, rennen van Dam tot Dam en Ramses Shaffy's grootste fan Emma (17)

Ook was ze bij Het Daklozen Feest, een festival waar dak- en thuislozen in het zonnetje worden gezet. En het dak ging eraf ;-) "Het is zo fijn dit ik eens word gezien, ik voel me gelukkig", vertelde een van de bezoekers.

En tot slot een interview met de 17-jarige Emma. Ze is zo’n groot fan van de legendarische Ramses Shaffy, dat er een film over haar is gemaakt die aanstaande zondag in première gaat tijdens het Nederlands Film Festival.