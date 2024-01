Uitgaan in 2024: "Meer livemuziek en minder met jezelf bezig zijn"

Nu dry january bijna voorbij is, wordt het tijd om jezelf te belonen: met een avondje uit. Maar wat kun je in 2024 verwachten in het nachtleven? Komen er nieuwe plekken waar je net zo vrij jezelf kan zijn als in de legendarische School? Welke muziek wordt er gedraaid (of live gespeeld) en wie staat er dit jaar naast je in de club?

Wat hopen jonge Amsterdammers tegen te komen bij het uitgaan en wat denkt nachtburgemeester Freek Wallagh dat het nachtleven dit jaar voor ons in petto heeft? Welke muziek gaan we bijvoorbeeld horen?

DJ's maken in 2024 plaats voor meer livemuziek en nieuw talent, denkt Wallagh. "Ik denk dat mensen de authenticiteit meer waarderen na de coronajaren waarin we allemaal thuiszaten." Een student op straat beaamt dat: "Ik hoop dat rockmuziek weer terugkomt", zegt hij. Volgens Wallagh is met de terugkomst van de kraakcultuur in Amsterdam, ook punk weer aan een rentree bezig.

Mobieltjesverbod

Een andere jonge Amsterdammer hoopt vooral dat mensen minder stil blijven staan bij het uitgaan: "Ik hoop op meer mensen die echt van de muziek genieten." Nachtburgemeester Wallagh ziet ook het gevaar van 'teveel individualisme'. "Met de opkomst van sociale media zien we een heel nieuwe clubganger", zegt hij. Die zou meer met zijn telefoon bezig zijn dan met zijn omgeving. Daarom is Wallagh blij dat in meerdere clubs het mobieltje verboden is. "Zo investeer je toch weer wat meer in het groepsgevoel."

Een van de plekken waar het mobieltje, of in elk geval de camera, absoluut niet mocht was de School. Die plek, die bekend stond om de vrijheid om jezelf te zijn, sloot een paar weken geleden, net als Disco Dolly. Volgens Wallagh - die waarschuwt voor een 'verschraling van de nachtcultuur' - wordt het spannend of dit jaar nog weer een nieuwe plek opent die het gat van de gesloten zaken kan vullen. "Het wordt erop of eronder dit jaar, want het is gewoon heel moeilijk om iets nieuws te openen", zegt hij.