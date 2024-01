Urenlang in de rij voor de laatste keer naar De School: "Ik laat straks denk ik wel een traantje"

Met koffie, croissants, sigaretten en prosecco in de rij. Bezoekers van club de School in West staan al het hele weekend uren in de rij om van het laatste afsluitweekend van de club te kunnen genieten. Na acht jaar valt het doek: "Ik heb hier zo veel mensen leren kennen, ik denk dat ik straks wel een traantje laat."

De herinneringen worden opgehaald in de rij: "Ik weet nog dat ik hier de eerste keer heen ging op een zondag. Ik ging met een groepje dat ik nog niet zo goed kenden, inmiddels zijn dat mijn beste vrienden en toen heb ik mijn vriend leren kennen", vertelt een vrouw in de rij. Een jongen uit Londen is speciaal voor dit laatste feest uit Londen gekomen: "Toen mijn vriendin belde, heb ik mijn paspoort gepakt en ben ik meteen gegaan. Dit is mijn laatste kans!"

De mensen vooraan in de rij staan er inmiddels zo'n vier uur: "Ik heb hier m'n make-up gedaan, gelukkig regende het vanochtend niet." De club is een opvolger van de bekende 'Club 11' en 'Trouw'. Wat de clubs kenmerkt is de vrije en extravagante sfeer binnen: "Het is bijna onbeschrijflijk, het is hier een soort klein Berlijn."

De club zou vijf jaar bestaan, maar uiteindelijk is het acht jaar later wanneer de bezoekers het oude schoolgebouw echt voor de laatste keer in kunnen. In 2020 sloot de club tijdelijk na een discussie over het gebrek aan diversiteit. Dat leek toen het einde, maar twee jaar later gingen de deuren weer open.

Met koffie, croissants, extra sokken, prosecco en bier wordt de rij draaglijk gemaakt. "Als ik straks binnen ben, wil ik naar de wc en even zitten. Maar daarna is het tijd om helemaal los te gaan." De club is tot maandagochtend open, "Die maandagochtend als het zonnetje door de ramen komt, dan ben ik het gelukkigst", vertelt een meisje na inmiddels vier uur wachten. "Ik hoop het daar binnen tot het einde vol te houden en denk dat ik wel een traantje laat."