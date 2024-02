7,5 miljoen extra voor jongerenwerk dit jaar zichtbaar: "In het buurthuis voel ik me veilig"

Afgelopen juli werd bekend dat er 7,5 miljoen euro extra is vrijgemaakt voor jongerenwerk in de stad. Dit jaar gaat het project echt van start en moet met dit geld niet alleen het jongerenwerk versterkt worden, maar ook jeugdcriminaliteit beter bestreden worden. In jongerencentrum De Rijn in Zuid klinkt het bedrag hoopvol, maar of buurthuizen direct iets gaan merken van deze som is nog onduidelijk.

Als je aan een buurthuis denkt, is een muziekstudio niet het eerste wat er in je op komt. In de Vechtstraat in Zuid hoor je vanaf de stoep al afrobeat-muziek komen vanuit de aula in buurthuis De Rijn. Hier wordt al jaren geïnvesteerd in de jongeren uit de buurt door workshops en lessen aan te bieden, onder andere in muziek.

Achterstandsbuurten in Zuid

Zo'n extra investering van 7,5 miljoen euro is goed nieuws en een stap in de juiste richting, aldus jongerenwerker Ahmed Filali. Ahmed is al 8 jaar werkzaam in jongerencentrum De Rijn, waar veel workshops geleid worden door jongeren die zelf opgegroeid zijn tussen deze muren.

De vele organisaties in de stad maakt het jongerenwerk onoverzichtelijk. Daarom gaat het extra geld naar de Amsterdamse Jongerenwerk Academie (AJA), die zich moet focussen op de samenwerking tussen jongerenwerkers, onderwijs, de politie en straatcoaches. Er zal daardoor meer naar de behoeften van wijken worden gekeken.

Maar Ahmed hoopt dat de aanpak ook buurtgericht wordt: "In Zuid hebben we wijken zoals de Zuidas, Apollobuurt of bij de P.C. Hooftstraat die beschouwd kunnen worden als rijke wijken," zegt Ahmed. "Maar ook in Zuid heb je achterstandsbuurten die extra hulp nodig hebben. Die zie je over het hoofd als je alleen bij de wijken blijft."