Voorlopig toch niet minder treinen tussen Amsterdam en Rotterdam

Donderdag maakte ProRail bekend dat de snelheid tussen Amsterdam en Rotterdam op meerdere plekken verlaagd moest worden, omdat er scheurtjes waren ontstaan bij bruggen en viaducten. Daardoor zou het ook niet mogelijk zijn om de volledige dienstregeling te rijden. De maatregelen gingen gisteren in, maar sinds vrijdagochtend rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling.

Dat is volgens de NS mogelijk doordat machinisten handmatig hebben aangegeven waar ze minder hard konden rijden. ProRail heeft deze data in computersysteem verwerkt waardoor machinisten dit zien in de trein. Daarom is vanochtend besloten toch alle treinen te laten rijden en dat gaat volgens de NS goed.

Mogelijk alsnog beperkingen

Het is nog onduidelijk hoe lang de treinen volgens de oude dienstregeling kunnen rijden. De NS bekijkt nog wat de beperkingen betekenen voor de komende dagen. "De problemen met deze lijn duren veel te lang. Daar zijn duizenden reizigers de dupe van, dat is echt heel vervelend. Onze machinisten mogen al sinds geruime tijd op een gedeelte van de hogesnelheidslijn 80 km per uur rijden, terwijl die aangelegd is voor treinen met een snelheid van 300 km per uur. En nu wordt de snelheid dus verder verlaagd. Daar is deze lijn niet voor bedoeld", laat Wouter Koolmees, president-directeur van de NS weten.

Constructiefout

In het najaar van 2022 werd bij een viaduct ter hoogte van het Zuid-Hollandse dorp Rijpwetering een constructiefout ontdekt waardoor er scheurtjes ontstonden. De gebruikelijke 300 kilometer per uur die hogesnelheidstrein rijdt was daardoor niet meer veilig. Op dat stuk mag nog maar 80 kilometer per uur worden gereden.

Omdat nog negen constructies op het hogesnelheidstraject op dezelfde manier zijn aangelegd, liet ProRail onderzoek doen naar de kwaliteit van de bruggen en viaducten. In afwachting van de uitkomsten mocht er maximaal 160 kilometer per uur worden gereden. Maar nu blijkt dat ook die snelheid niet veilig is. Vijf van de negen constructies zijn namelijk niet sterk genoeg. De maximumsnelheid is op die locaties teruggebracht naar 120 kilometer per uur.