Amsterdam UMC opent vondelingenkamer: "'Iedere zwangere vrouw heeft recht op hulp"

Het Amsterdam UMC opent vanaf maandag op de locatie AMC in Zuidoost een vondelingenkamer. Vrouwen kunnen daar, anoniem, hun pasgeboren baby achterlaten in een zogenoemde 'beschermde wiegkamer'. Ook kunnen zwangere vrouwen er medische hulp krijgen als ze zo maar niet naar het ziekenhuis kunnen.

De ingang van de vondelingenkamer zit pal naast de ingang van de spoedeisende hulp van het AMC. Zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn en zich soms geen raad weten met hun zwangerschap mogen altijd binnen komen. "In Nederland is er een grote groep zwangere vrouwen in zeer kwetsbare omstandigheden. Dit kan zijn vanwege verkrachting, incest, eerwraak, een vijandige relatie, dakloosheid, financiële problemen of verslavingen", aldus het UMC.

"We hebben een keer een vrouw geholpen die zo bang was dat haar zwangerschap bekend zou worden, dat ze van plan was in haar eentje op een toilet bij een station te bevallen", vertelt oprichter van de stichting Beschermde Wieg, de initiatiefnemer van dit soort kamers. "Uiteindelijk was de bevalling zó pijnlijk dat ze toch besloot de Beschermde Wieg te bellen. Ze is uiteindelijk in de lift van het ziekenhuis bevallen."

'Iedere zwangere vrouw heeft recht op hulp'

Het UMC is daar ook duidelijk over: "Iedere zwangere vrouw heeft echter recht op hulp voor haarzelf en haar (ongeboren) kind." Vrouwen die niet willen dat de zwangerschap bekend wordt, kunnen altijd aankloppen voor medische hulp bij de kamer. Bij de locatie kunnen de vrouwen er altijd voor kiezen om hun kindje achter te laten in een 'beschermde wieg', dat kan ook anoniem.

Het ziekenhuis probeert ook, indien mogelijk, om de moeder en het kind contact met elkaar te laten houden. " Zo creëren we kwaliteit van het leven."