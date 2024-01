In Breda gaat de legale wiet al over de toonbank: "Het is zeker goed gekweekt"

Als alles volgens plan loopt, gaat stadsdeel Oost dit jaar meedoen aan de wietproef waarbij coffeeshops alleen nog maar legale wiet en hasj mogen verkopen. In Breda verkopen ze al sinds december legale wiet, en dus reed AT5 daar naartoe om te zien wat ons te wachten staat. "Je krijgt denk ik toch een lekkerder wietje."

AT5

Het loopt rond het middaguur al storm bij de coffeeshop van Ed Pattche in het centrum van Breda. En het valt op dat ook veel mensen voor de legale variant kiezen, geteeld door een door de overheid aangewezen teler en legaal geleverd aan de coffeeshop. En dat vindt Pattche niet gek: "Over het algemeen zijn mensen positief. Sommigen zeggen dat het iets minder sterk is, maar de soorten zijn goed en het is zeker goed gekweekt." Legalisering Zijn coffeeshop doet mee aan de landelijke wietproef. Het punt van de proef is dat de inkoop en verkoop van wiet gereguleerd wordt. Nu is het telen en verkopen ervan strafbaar, maar wordt wel gedoogd. Je wordt als shophouder dus eigenlijk geforceerd om met criminelen te handelen en hebt geen zicht op het groeiproces. Pattche pleit al lange tijd voor legalisering. "Op deze manier heb je er zicht op. Dus we weten dat er niets mee gebeurd is en dat er geen pesticiden over gegaan zijn, dus die zekerheid heb je al. En dan krijg je toch een lekkerder wietje, denk ik." Nu zitten ze nog in de aanloopfase, waarin een coffeeshop én legale én gedoogde wiet mag verkopen. Vanaf 15 juni moet de echte testfase ingaan en mag er alleen nog legale wiet en hash verkocht worden. Dat is ook het moment dat de andere steden mee gaan doen.

Een man die in de coffeeshop zit, heeft de legale varianten nog nooit geprobeerd. "Ik heb altijd voorgedraaide hasj-jointjes. Legale wiet, het is goed dat het er is, maar ik heb zelf niet echt de neiging gehad om het te proberen." En dus nemen we de proef op de som. Hoe vindt hij de legale hasj vergeleken met de gedoogde, normale hasj? Daar hebben ze alleen nog geen voorgedraaide variant van, dus hij moet het wel zelf rollen. Eigenaar Pattche vindt dat het aanbod van legale wiet en hasj op dit moment te karig is om uiteindelijk succesvol te zijn.

"We hebben nu vijf soortjes op de kaart en dat is niet genoeg om iets te betekenen voor de klanten. Dus komende maanden hoop ik dat we een heel aantal nieuwe dingetjes gaan zien." Eenmaal gedraaid valt de joint met legale hasj goed in de smaak. "Het is lekker, in principe niet heel anders." 'We gaan door ook' Pattche wil zeker doorgaan met de proef. "Ik kan niet veertig jaar zeggen dat ik het legaal wil hebben en als er dan een deur op een kier komt, die weer dicht doen. Dan gaan we door ook, ik ben er wel voor ja." Oost gaat dus ook meedoen aan de proef, maar wanneer precies is nog onduidelijk.