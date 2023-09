Coffeeshops in Oost doen mee met landelijke wietproef

Tien coffeeshops in Oost worden onderdeel van de landelijke wietproef, zo werd vandaag besloten in de ministerraad. Vanaf volgend jaar verkopen de tien coffeeshops legaal geproduceerde wiet. Waarschijnlijk start de wietproef in Oost later dan in andere gemeenten.

Vandaag werd er in de ministerraad besloten dat het stadsdeel mag deelnemen aan de proef. Wel moet de deelname van Oost geen vertraging van het experiment in andere gemeenten veroorzaken, waaronder in Breda en Tilburg. Deze twee gemeenten starten in december met de 'aanloopfase' van de proef waarbij naast legale wiet ook nog gedoogde wiet wordt verkocht.

Elfde gemeente

In het voorjaar van 2024 volgen de andere acht gemeenten, stadsdeel Oost begint naar verwachting pas later. Dit omdat er nog wet- en regelgeving moet worden aangepast

Hoewel Amsterdam aanvankelijk niet in aanmerking kwam voor de proef omdat de stad met 166 coffeeshops te groot bleek, werd na aandringen van burgmeester Halsema in februari besloten dat één van de stadsdelen mogelijk alsnog kon worden voorgedragen als elfde deelnemende gemeente. Afgelopen juni meldde de gemeente stadsdeel Oost aan als kandidaat. Volgens de Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie) is het stadsdeel geschikt vanwege het aantal coffeeshops en inwoners. .

Legale wiet

Eerder noemde Halsema het experiment 'gedoemd om te mislukken' wanneer Amsterdam niet mee zou doen aan de proef. Met het experiment wordt gekeken hoe de gereguleerde productie en handel van wiet mogelijk is en of dit het huidige systeem kan vervangen. Momenteel is de productie en distributie van wiet namelijk illegaal, terwijl de verkoop gedoogd wordt. Ook wordt gekeken wat de effecten zijn op ondermijning en criminaliteit.