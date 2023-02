Coffeeshops verdeeld over proef met legale wiet: "Hangt allemaal af van de kwaliteit"

Dat het een goed idee zou zijn om het telen van wiet te legaliseren, daar zijn de meeste coffeeshops het over eens. Maar of dat nu met de wietproef moet, dat is een tweede. Dinsdag maakte burgemeester Halsema bekend dat ze hoopt dat één stadsdeel alsnog mee zal kunnen doen aan het landelijke experiment. Sommige ondernemers zouden er graag voor tekenen, anderen nog voor geen goud: "Als er maar een paar aanbieders zijn, hoe kun je dan nog een exceptioneel wietje aanbieden?"

"Het zou een doorbraak zijn", zegt Ton Nabben, criminoloog bij de HvA. Nabben promoveerde op het uitgaansleven in Amsterdam en doet al jarenlang onderzoek naar het drugsgebruik in de stad. "Hopelijk gaat er nu iets gebeuren, want het duurt nu wel heel erg lang. Eigenlijk had het experiment allang klaar moeten zijn."

Toch werd er in de Stopera teleurgesteld gereageerd op het wetsvoorstel dat in 2019 door de Tweede Kamer kwam. Volgens de wet Gesloten Coffeeshopketen, waar het beoogde experiment met tien gemeenten onder valt, moeten gemeenten alle coffeeshops mee laten doen. Voor Amsterdam een moeilijke opgave omdat er in de stad maar liefst 166 coffeeshops zitten.

Amsterdam is al jarenlang een uitgesproken voorstander om te experimenteren met een proef voor legale teelt. De verkoop van cannabis in coffeeshops wordt al tientallen jaren gedoogd, maar de handel en het telen van de wiet is nog altijd strafbaar, het probleem van de zogeheten 'achterdeur'.

Toch is niet iedereen die AT5 spreekt er even zeker van dat de kwaliteit van legaal geteelde wiet goed wordt. "Dat je weet dat er niet mee geknoeid is, is een groot winstpunt, maar het is de vraag of Amsterdammers er tevreden mee zullen zijn", zegt criminoloog Nabben. "Onder cannabisten zit een heel pallet aan smaken. Er zitten fijnproevers tussen. Hoe groot die groep is, is onduidelijk, met zo'n experiment zal dat duidelijker worden."

Helms denkt niet dat dat laatste scenario waarschijnlijk is: "Die telers zijn niet gek. Die hebben enorm veel geld moeten investeren om legale wiet te mogen produceren. Die willen er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat het ook verkoopt. Bovendien is de kennis van cannabis in Nederland vrij hoog."

Als de kwaliteit van de legaal geteelde wiet goed blijkt, ontstaat er volgens Helms een waterbedeffect: "Stel, de proef komt in Oost, dan kunnen daar ineens lange rijen voor de coffeeshops staan, terwijl de shops in andere delen van de stad juist klanten verliezen. Maar is de kwaliteit ondermaats: dan krijg je dus het omgekeerde."

Ook Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten is blij dat Halsema met dit plan komt. "Het is een stap in de goede richting." Wel heeft hij vraagtekens bij de uitwerking: "Iedereen vraagt zich wel af wat je nu moet gaan doen, daar moet nog even goed over nagedacht worden."

Volgens Nabben is het belangrijk dat er nu eindelijk onderzoek kan worden gedaan naar de effecten van een cannabisketen die van de voor- tot de achterdeur legaal is. "Er wordt gekeken naar het productieproces, het aanbod, de tevredenheid van bezoekers, wat ze doen en wie er op afkomen."

De ondernemers zijn het er wel over eens dat het goed zou zijn als er in ieder geval iets zou gebeuren. "We worden als coffeeshop gedwongen om illegaal te handelen", zegt zoon Jari Dekker. "Er heerst het stigma van witwassen, maar wat wij doen, is eigenlijk zwartmaken. Al onze klanten betalen met pin, maar ik moet inkopen met cash. Ik probeer alles legaal te doen, maar ik mag geen product kopen. Het veranderen van een paar regels zou al een hoop kunnen verbeteren."

Er zijn coffeeshophouders die om die reden een hard hoofd hebben in de plannen. Henry Dekker bijvoorbeeld, die samen met zoons Timo en Jari vier coffeeshops in de stad runt. Volgens Dekker hebben de illegale telers de afgelopen decennia technieken ontwikkeld die ervoor zorgen dat Nederlandse wiet wereldwijd toonaangevend is geworden. "De kennis en de passie, die verdwijnen."

Waar Jari wel moeite mee heeft, is het experiment dat nu in één van de stadsdelen uitgerold lijkt te worden. In het model van de proef zijn er niet meer dan tien legale telers, en Dekker vraagt zich af of dat wel goed is voor de kwaliteit van de cannabis. "Als er maar een paar suppliers zijn, hoe kun je dan nog een exceptioneel wietje aanbieden? Het gaat in de eerste plaats om de smaak en de kwaliteit van wiet. Ik heb mijn twijfels of die grote aanbieders daar ook aan kunnen tippen. De groenten die ik bij de groenteboer koop zijn ook beter dan die in de supermarkt."

Een ondernemer die daar weer totaal anders over denkt, is Paul Wilhelms, die twee coffeeshops in het centrum heeft. Hij verwacht juist dat de gereguleerde wiet van veel betere kwaliteit zal zijn. " Je krijgt niet alleen een product dat gegarandeerd schoon is; ook de kwaliteit zal superieur zijn."

Onzorgvuldig

"Illegale telers lukt dat vaak niet", zegt Wilhelms. "Die hebben - en dat is begrijpelijk - altijd haast. Ze lopen het risico dat de politie elk moment op de stoep kan staan, waardoor de wiet meestal niet rijp, niet goed gedroogd of slecht geknipt is."