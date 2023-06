Stadsdeel Oost voorgedragen als locatie voor wietproef

Burgemeester Femke Halsema heeft stadsdeel Oost voorgedragen als locatie in Amsterdam voor de proef voor gereguleerde wietteelt. Als de verantwoordelijke ministers hiermee akkoord gaan, zullen coffeeshops in Oost vanaf 2024 tussen de 4 tot 5,5 jaar legaal gekweekte wiet verkopen.

Het experiment moet duidelijk maken hoe de gereguleerde productie en handel van wiet mogelijk is en of het het huidige systeem kan vervangen. Op dit moment is de productie en distributie van wiet namelijk illegaal, terwijl de verkoop gedoogd wordt. Ook wordt gekeken wat de gevolgen zijn op ondermijning en criminaliteit.

Amsterdam kwam in eerste instantie niet in aanmerking om mee te doen aan de wietproef omdat een van de criteria was dat alle coffeeshops in de gemeente mee moesten doen. De stad zou met haar 166 coffeeshops te groot zijn om mee te doen aan de proef. Halsema was in 2018 van mening dat het experiment 'gedoemd was om te mislukken' als Amsterdam niet mee zou kunnen doen. Toch werden er tien andere gemeentes gekozen.

Daar kwam in februari van dit jaar verandering in. Het kabinet besloot het experiment uit te breiden naar een elfde gemeente. Amsterdam besloot uiteindelijk om alsnog mee te doen, maar wel met maar één stadsdeel. Volgens de Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie) is een stadsdeel geschikt vanwege het aantal coffeeshops en inwoners.

Stadsdeel Oost

De keuze is nu dus gevallen op stadsdeel Oost, dat op dit moment tien coffeeshops telt. Het doel was om in mei al aan te geven welk stadsdeel de proef zou krijgen, maar de gemeente moest eerst gesprekken voeren met de stadsdelen en de coffeeshopbranche.

Het stadsdeel zou met de meer dan 100.000 inwoners en tien coffeeshops voldoen aan de voorwaarden van deelname. Of Oost ook echt mee zal mogen doen met het experiment, is nog niet zeker. Eerst moeten de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid met de voordracht akkoord gaan.