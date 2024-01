Miniserie Kronieken van Rob #1: De man met de cowboyhoed

Menig Amsterdammer heeft hem wel eens zien lopen in de stad. Met zijn cowboyhoed, flamboyante outfits, en elektrische chopper is Rob van Delden een opvallende verschijning. Maar weinig mensen kennen het verhaal achter de man. In de serie Kronieken van Rob vertelt hij over de wervelwind die zijn leven is. In aflevering 1 vertelt Rob over de ingewikkelde relatie die hij had met zijn moeder.

“Mijn moeder werkte wel veertig man per dag af”, vertelt Rob zittend in zijn huiskamer in Noord. “Ze werkte door toen ik nog in haar buik zat, tot ze acht maanden zwanger was.” Het is een choquerend begin van Robs levensverhaal. Zijn moeder, die op de Wallen ook wel Tijger Nellie werd genoemd, werkte in de jaren ‘60 en ‘70 als sekswerker. Ze was ook alcoholist en haar kinderen werden al snel bij haar weggehaald. Rob was nog een baby toen hij bij een pleeggezin werd ondergebracht.

“Eigenlijk was ik al beschadigd voordat ik op aarde was.” Zo reflecteert Rob zelf op zijn leven. Ondanks dat Rob en zijn jongere broertje opgroeiden in een pleeggezin, een kindertehuis en een internaat, bleef hij altijd contact houden met zijn moeder. Van tijd tot tijd mocht zij de jongens meenemen voor een leuk dagje uit. “Toen ik negentien was, nam ze me mee naar de Wallen. Om te laten zien waar ze werkte.”

Rob weet nog goed dat hij het wereldje rond de Oude Kerk spannend vond. Maar het werk van zijn moeder geeft hem tot op de dag van vandaag een ongemakkelijk gevoel. “Tja, het maakte niks meer uit. Al had ik gezegd dat ze ermee moest stoppen, dan had dat nog niks uitgemaakt. Ze was ons kinderen al kwijtgeraakt aan de instanties.”