De Spot: muzieklerares tante Greet is al 65 jaar vrijwilliger in de Jordaan

Greet de Rooij, ook wel tante Greet, geeft al meer dan 30 jaar voor 4 euro per maand muziekles aan kinderen in de Jordaan. "Dat is betaalbaar en dan beginnen we met de kleintjes op de blokfluit en daarna kun je een echt instrument krijgen. Dan gaan we natuurlijk op de klarinet, op de trompet of op de saxofoon. Dat vind ik leuk om te doen", legt De Rooij uit.

"Dat was de B en dan hebben we de A en daar gaat die weer, een mooie lange A", legt tante Greet uit aan de kinderen tijdens de muziekles. Zelf volgde ze een opleiding van 5,5 jaar om muziekles te kunnen geven. Ze begon met drumles en naderhand is ze nog twee jaar op les gegaan op de bariton.

Sinds dat ze twee is komt tante Greet als geboren en getogen Jordanese bij buurthuis Ons Genoegen. In totaal komt ze hier dus al 83 jaar, want zelf tikt ze nu de leeftijd van 85 jaar aan. Ze begon op haar zeventiende als vrijwilligster. "En toen ging ik natuurlijk op vrijersvoeten en toen mijn dochtertje vijf jaar was en ik 26, toen kwam ik hier weer terecht." Zelf woont ze nu sinds twintig jaar in Purmerend, het was niet meer te betalen in de Jordaan.

Muzikale groei

Met veel geduld en een lach stimuleert De Rooij de kinderen om muziek te maken. En tussendoor klinkt er wel eens een corrigerende 'houd eens op, houd eens even op', wanneer de kinderen doorgaan met trommelen. Sommige kinderen die muziekles van tante Greet kregen groeiden uit tot echte sterren. "Dat vind ik geweldig. Eentje heb ik van zes tot twaalf jaar trompetles gegeven en die heeft conservatorium gedaan en zijn master in Amerika."

In al die tijd is er wel wat veranderd. "Het zijn toch allemaal heel aardige mensen en die zoeken toch allemaal iets voor hun kinderen. We zijn net een klein dorpje hier in de Jordaan. Het gaat gewoon allemaal door hier", aldus de wijze woorden van tante Greet.

