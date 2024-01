Brancheorganisatie baalt van inperking komst datacenters in stad: ''Symboolpolitiek''

De Dutch Data Center Association (DDA), een brancheorganisatie voor datacenters in Nederland, heeft met veel verontwaardiging gereageerd op het besluit van de gemeente om het aantal nieuwe datacenters in te perken. De organisatie vindt dat de maatregel bijdraagt aan 'feitelijke onjuistheden en ongenuanceerde oordelen'.

Reden hiervoor noemt de gemeente de schaarse ruimte in de stad én op het elektriciteitsnet. Maar de brancheorganisatie is van mening dat de huidige netcongestie niet zal verdwijnen door deze maatregel. De huidige netcongestie in Noord-Holland blokkeert de groei van de datacentersector en andere bedrijven en branches, schrijven ze. "Het voorbereidingsbesluit hierboven op heeft daarom veel weg van symboolpolitiek."

De brancheorganisatie merkt op dat het genomen besluit alleen geldt binnen de grenzen van de stad. De rest van Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder de grootste datacentercampus op Schiphol-Rijk, zal niet te maken krijgen met dezelfde restricties. Maar wat het besluit van de gemeente volgens hen in de praktijk teweegbrengt, is het dwarsbomen van digitalisering en verduurzaming.

Bovendien draagt het besluit van de gemeente bij aan het onjuiste en schadelijke beeld over datacenters, vinden ze. "Een beeld dat te vaak rust op feitelijke onjuistheden en ongenuanceerde oordelen. Datacenters zouden niets van waarde toevoegen aan de samenleving, grondstoffen slurpen en de verduurzaming van Nederland dwarsbomen", aldus DDA.

Nee, tenzij

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) heeft in december besloten dat de stad in de toekomst een "nee, tenzij" beleid gaat hanteren. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe datacenters in de stad komen, tenzij ze een direct Amsterdams belang hebben én aan nieuwe duurzaamheidseisen voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplaatsing van een datacentrum om ruimte te maken voor een nieuwe woonwijk. Lopende aanvragen en bestaande initiatieven zullen nog wel onder de oude regels vallen.

"De ruimte in Amsterdam is schaars. Niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de ruimte op het elektriciteitsnet. We willen duurzaam groeien met datacentra die de stad direct wat opleveren. Deze nieuwe plannen maken dat mogelijk", liet de wethouder in december weten.

Rekenkracht

De stad telt verschillende clusters van datacenters. De belangrijkste staan op het Science Park en op de bedrijvenstrook bij Amstel III. Met de verschillende datacenters worden gesprekken gevoerd over duurzame ingrepen als het gaat om warmte en koelen. De datacenters leveren een belangrijke bijdrage op het gebied van rekenkracht voor bijvoorbeeld de wetenschap.

De nieuwe regels gaan waarschijnlijk het tweede kwartaal van 2024 in. Het is al vanaf november niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor een datacentrum.