Duncan Laurence biedt excuses aan voor 'te korte' show in Paradiso: "Gaan de set verlengen"

Duncan Laurence heeft zijn excuses aangeboden aan iedereen die teleurgesteld was na zijn concert in Paradiso afgelopen zaterdag. Na afloop schreef De Telegraaf een kritisch artikel over de lengte van de show, die zeventig minuten duurde. Volgens de krant was het publiek aan het eind van het concert 'vol ongeloof' dat het al klaar was. De zanger belooft dat hij de feedback 'heel serieus' neemt. "En uiteraard zullen we de set verlengen."

Dat schrijft hij op Threads."Ik bied mijn excuses aan aan iedereen die zaterdag na mijn show in Paradiso teleurgesteld was dat het concert niet lang genoeg duurde. Het was nooit mijn bedoeling om jullie hierin teleur te stellen", zegt hij verder. "Ik wil uiteraard de mooiste en beste show voor jullie neerzetten."

Kritiek op de media

Volgens De Telegraaf werd er pas een paar minuten na het einde van het concert 'We want more' ingezet, omdat de fans niet konden geloven dat het al voorbij was. In het artikel komt één fan aan het woord. Die zegt teleurgesteld te zijn over de 'abrupt afgelopen show', omdat de voormalig songfestivalwinnaar een aantal nummers nog niet had gespeeld.

Nadat Laurence op Threads door het stof is gegaan over de lengte van zijn show, richt hij zich tot 'de media'. Hij zegt dat hij geschrokken is van de manier waarop de media dingen communiceert. "Ik zal en wil dit keer niet alleen maar toekijken", zegt hij daarover.