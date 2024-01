Advocaat nabestaanden De Vries over excuses Krystian M.: "Krijgen hun vader er niet mee terug"

M. is één van de negen verdachten in de zaak rond de moord op De Vries. Volgens het OM was hij degene die de aanslag op de misdaadverslaggever organiseerde. Vanmiddag kreeg de geboren Pool te horen dat het OM een levenslange celstraf tegen hem eist. Volgens justitie verdienen ook de vermeende uitvoerders van de moord die straf.

Waar Krystian M. tijdens de eerste twee zittingen onder een capuchon en achter een mondkapje verscholen zat, besloot hij die gisteren af te doen om zijn excuses aan te bieden. Dat deed hij na het zien van de slachtofferverklaringen die zoon Royce en dochter Kelly de Vries eerder deden.

Aankijken

"Ook met zo'n excuus krijg je je vader niet terug", zegt Annemiek van Spanje, die de advocaat van de nabestaanden is, "maar ze vonden het wel prettig dat ze de gelegenheid kregen om de verdachte aan te kijken. Ze hebben nu een gezicht bij deze verdachte."

"Het toont ook wel aan wat het effect kan zijn van een spreekrecht-verklaring", zegt Van Spanje. "Voor Kelly was het belangrijk om aan te geven dat ze de verdachten nog altijd als mens ziet, wat ze ook hebben gedaan. Dan is het normaal dat je die mensen in de ogen aan kunt kijken, zeker als je een excuus maakt."

Strafeis

De nabestaanden zijn tevreden over de strafeisen. "Die zijn fors", aldus de advocaat. "Ze zeggen heel duidelijk: hier krijgen we onze vader of ex-partner niet meer terug, maar het doet wel recht aan wat ze is overkomen."