Slachtoffers serie-aanrander spreken in rechtszaal: "Mijn leven bestaat nu uit intense dalen"

In de rechtbank vandaag maakten meerdere slachtoffers duidelijk niets te hebben aan de eerdere spijtbetuiging van Daniel C., die binnen een maand tijd minstens elf vrouwen in Amsterdam en Amstelveen zou hebben aangerand. "Iets in mij zal altijd een beetje gebroken blijven, ik zal je nooit vergeven voor wat je hebt gedaan", zei een van de vrouwen. Het Openbaar Ministerie eist 11 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk.

Tijdens een voorbereidende zitting van de zaak vertelde de verdachte dus al spijt te hebben van zijn daden: "Ik ben me bewust van de ernst van mijn daden en ik neem de verantwoordelijk daarvoor", aldus C. begin november .

Vrouwen sloegen C. daarop weg of zeiden dat ze de spin zelf wel weg zouden halen, waarna hij naar eigen zeggen de plaats delict verliet. De man werd eind juli aangehouden vlak nadat hij een elfde slachtoffer maakte.

De elf slachtoffers zijn meisjes en vrouwen in de leeftijd van 12 tot 57 jaar. Ze werden in Amstelveen en Amsterdam aangesproken omdat er een spin op hun rug zou zitten. "Ik bood dan aan om dat weg te halen", verklaart C. "Als de slachtoffers daarmee instemde, trok ik hun broeksband aan de achterkant opzij en ging ik met mijn hand naar binnen."

Enkele slachtoffers zaten vandaag in de rechtszaal en maakten gebruik van hun spreekrecht. "Sinds de zomer van 2023 is mijn leven volledig veranderd", vertelt een van de vrouwen. "Voorheen was ik een vlot vrolijk persoon, en iemand die het mooie van het leven kon inzien. Helaas bestaat mijn leven nu met name uit intense dalen. Iets in mij zal altijd een beetje gebroken blijven, ik zal je nooit vergeven voor wat je hebt gedaan. Na vandaag wil ik je nooit meer zien en wil ik deze verschrikkelijk tijd achter me laten en dat je echt goed realiseert wat je alle slachtoffers hebt aangedaan."

'Iedere straf te laag'

Ook de vader van een 12-jarig slachtoffer maakte gebruik van het spreekrecht: "Voor de slachtoffers zal iedere straf te laag zijn. Hopelijk krijgt hij hulp, en niet alleen de slachtoffers, ook zijn eigen familie heeft levenslang. Ergens hardlopen of ergens fietsen zonder dat er mannen langskomen kan niet meer. Niet zonder dat zij in hun achterhoofd hebben dat een man ze aan zal vallen. Dat heeft hij veroorzaakt. Bij vrouwen van 52 jaar oud, maar ook bij kinderen van 12. Dat is het allerergste wat hij heeft gedaan. Hij heeft het gevoel van veiligheid afgenomen." Vlak na de aanranding deed hij zijn verhaal al bij AT5.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak in de zaak.