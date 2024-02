Uitzendingen Radio Mart nu vanuit oud schoolgebouw in Zuidoost

In een voormalige basisschool in Gein is de Zuidoost Academie geopend. Een pedagogische broedplaats waar iedereen die met kinderen werkt of wil werken een opleiding of workshops kan volgen. Ook ouders kunnen hier terecht voor trainingen. Ook bewonersplatform Gein en de Surinaamse zender Radio Mart hebben een plek in het gebouw gekregen.

Er is een gigantisch personeelstekort in de kinderopvang en het onderwijs. Daarom is de Zuidoost Academie opgericht. Volgens de gemeente een ‘pedagogische broedplaats waar ouders, professionals, opleiders en partijen uit de buurt samen nieuwe trainingen ontwikkelen en uitvoeren.' Amsterdam hoopt zo elk jaar honderden professionals bij te scholen en tientallen nieuwe professionals op te leiden.

Gisteren is de Zuidoost Academie officieel geopend in voormalig basisschool De Ster. Jantien Aalbregtse is projectleider Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Amsterdam. "In plaats van het pand leeg laten staan hebben we gekeken naar een mooie invulling voor de buurt, maar ook voor iedereen die werkt met kinderen of die zelf kinderen opvoedt. Dit is een plek waar je workshops en trainingen kan volgen om je verder te bekwamen in het vak van leerkracht of pedagogisch medewerker. We willen heel graag ouders en andere opvoeders opleiden en verschillende professionals bij elkaar brengen."

Zo zit in het gebouw onder meer de GROW Academy. Een opleidingscentrum voor iedereen die zich pedagogisch wil ontwikkelen. Projectmanager Robin Peeters: "Daarbij moet je denken aan opvoeders, ouders, vrijwilligers maar ook mensen die in het werkveld zitten. Om echt samen - vooral in Zuidoost- een wijk te creëren waarin we met zijn allen de positieve opvoedkansen van kinderen gaan benutten."