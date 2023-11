Radio Mart zoekt drie ton voor permanente locatie: "Moe na 38 jaar heen en weer verhuizen"

De Surinaamse zender Radio Mart start een actie om drie ton in te zamelen voor een nieuwe, permanente uitzendlocatie. De afgelopen 38 jaar heeft de zender altijd vanaf verschillende plekken radio gemaakt. Nu zijn ze verhuismoe, zegt directeur Norman van Gom. "We zijn aardig op leeftijd. We willen een pand achterlaten voor de jongere generatie."

De afgelopen jaren zat Radio Mart in de broedplaats Lola Buitenpost in Zuidoost, maar die plek moest onlangs plaatsmaken voor woningbouw. Nu maakt directeur Norman van Gom radio op de zoveelste tijdelijke locatie, in het Zandkasteel in de Amsterdamse Poort.

Daar moet een eind aan komen, vindt Van Gom. Binnen een jaar hoopt hij 300.000 euro op tafel te krijgen om mee naar de bank en gemeente te stappen. Hij zoekt vijfhonderd 'vertrouwelingen' in de Surinaamse gemeenschap die vijftig euro per maand willen doneren, gedurende een jaar. "Mensen die geloven in ons verhaal. Je kunt het ook met zijn vijven delen. We vragen het echt van mensen die het kunnen missen."

Multifunctioneel gebouw

Van Gom hoopt met het geld op zoek te kunnen naar een multifunctioneel gebouw, waar niet alleen radio wordt gemaakt maar waar Surinamers, vooral ouderen, elkaar ook kunnen ontmoeten. "We merken veel vereenzaming bij zestigplussers. Zij luisteren de hele dag naar de radio, bellen ons voor de meest intieme zaken. Remigratie bijvoorbeeld, dat ze weer terug naar Suriname willen. Wij zijn een soort community centre."

Maar ook het culinaire gedeelte van Surinamers moet niet worden vergeten op de nieuwe locatie, zegt Van Gom. "Want dat verbindt: eten, drinken, gezelligheid, in de strijd tegen eenzaamheid."