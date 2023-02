Emotionele reacties bij Radio Mart na rellen in Suriname

Bij de Surinaamse radiozender Mart Radio uit Zuidoost is de laatste dagen veel aandacht voor de rellen in Suriname. Afgelopen vrijdag liep een anti-regeringsprotest in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo compleet uit de hand. Dat zorgde bij Amsterdamse Surinamers voor woede, onbegrip en verdriet: "We hadden huilende mensen aan de telefoon."

"Dit zijn we niet gewend natuurlijk, rellen en opstand in Suriname", vertelt Norman van Gom van de Surinaamse radiozender Mart. "Alhoewel, we vermoedden wel dat er iets aan het opborrelen was. Je merkt de ontevredenheid op de zender. Mensen schreeuwen heel wat dingen en je voelt dat het onhoudbaar is geworden voor de bewoners in Suriname."

Demonstranten eisten afgelopen vrijdag het vertrek van president Santokhi. Wat begon als een vreedzaam protest, liep daarna uit de hand. Het parlementsgebouw werd bestormd en vernield en winkels werden geplunderd.

Mart Radio lastte zaterdag een extra speciale uitzending in, waar veel emotionele reacties op kwamen. "Je hoorde de woede van luisteraars. Maar ook verdriet en huilende mensen aan de telefoon. We zijn het een en ander gewend, maar dit was heftig."