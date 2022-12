Gemengde reacties bij Mart Radio op excuses slavernijverleden: "Het kwaad is al geschied"

Bij de Surinaamse zender Mart Radio in Zuidoost zijn de excuses over het Nederlandse slavernij verleden met gemengde reacties ontvangen.

Want 1 juli volgend jaar is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat dit ook in de praktijk ten einde kwam. Bovendien steekt het dat het kabinet volgens hen zonder al te veel overleg beslist waar, wanneer en hoe de excuses worden aangeboden.

Mart Radio was één van de Surinaamse organisaties die een kort geding aanspanden om de excuses uit te stellen. Vlak voor de toespraak van Mark Rutte heeft directeur Norman van Gom nog een klein beetje hoop. "Waar ik op hoop is dat premier Rutte bekend maakt dat ze voornemens zijn om op 1 juli excuses te betuigen."

Na de toespraak kan er worden ingebeld. De ene luisteraar is tot tranen toe geroerd, de ander noemt het een grote 'poppenkast.' Volgend jaar woont Koning Willem-Alexander in Amsterdam de herdenking bij van het afschaffen van de slavernij. Onduidelijk is of de excuses dan nog een keer dunnetjes worden overgedaan. Niet dat het volgens Van Gom enig verschil gaat uitmaken. "Excuses kan je maar één keer aanbieden."