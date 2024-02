Toeristen genieten en Amsterdammers gruwen van stroopwafel van 13 euro

Een stroopwafel van dertien euro. Voor dat geld kun er er een kopen in een winkel op de Kalverstraat. Veel mensen vallen van hun stoel van die prijs, maar de toeristen die we spreken maakt het geen bal uit. "Het is echt voor de ervaring", vertelt een Britse toerist. Als we Amsterdammers vragen naar wat zo'n wafeltje kost schieten ze vooral in de lach. "Absurd, echt absurd."

De toeristen zijn voornamelijk op de winkel afgekomen door de vele TikToks van de stroopwafels. "Het is zo lekker, de karamel in combinatie met chocola. Het is echt een unieke smaak." Voor de winkel wordt niet alleen gegeten, de toeristen maken volop foto's en filmpjes met de wafels.

Unieke ervaring

Maar het mag dus ook wat kosten, een kleintje kost tien euro en een grote dertien euro, wil je marshmallows of iets anders erop, kan er nog een paar euro bij komen. Maar dat houdt de toeristen niet tegen. "Het is een nieuwe ervaring, dus het is het waard." Een andere man heeft zelfs 15 euro voor zijn stroopwafel betaald, maar heeft geen spijt. "Het is 15 euro, maar het is het zeker waard om een keer in je leven te proberen."

Wat vinden de Amsterdammers?

De toeristen doen het dus voor de ervaring, maar wat denken de Amsterdammers? "Ik vind het absurd", zegt een verbaasde Amsterdammer als hij de prijs hoort. "Het riekt naar oplichterij", vervolgt hij. Over de smaak zijn ze wel te spreken. "Hij is lekker, maar bij mijn Albert Heijn is hij lekkerder", vertelt een jongen. "Ik vind het een schofterig bedrag voor iets heel lekkers", besluit een Amsterdammer nadat hij de stroopwafel op heeft.