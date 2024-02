Tot 6 jaar cel geëist tegen familie voor witwassen miljoenen euro’s

Een 54-jarige man en leider van de organisatie, heeft ingestemd met de hoogste ontnemingsschikking van 4,9 miljoen en een gevangenisstraf van zes jaar. Het OM heeft beslag gelegd op het vermogen van de man wat het hoogste bleek te zijn. Het OM laat weten dat de eisen zonder de procesafspraken ongeveer een derde hoger zouden hebben gelegen. De andere drie leden van de familie kwamen, samen met het OM, strafeisen overeen van 24 tot 48 maanden.

De familie opereerde vanuit een bedrijfspand in Zuidoost, volgens het OM diende deze plek als hoofdkwartier waar zij waarschijnlijk al 16 tot 20 jaar actief waren. Ook werden er panden gebruikt in andere delen van de stad, waaronder de Pijp en Oost. De familie handelde naast cashgeld ook in bitcoins en crypto-currency.

'Geen direct geweld'

De familie pleegde volgens het OM, zo blijkt uit onderzoek, geen direct geweld. Zelf beweren zij ook alleen betrokken te zijn bij economische misdrijven. Toch stelt het OM dat zij hiermee 'eigenlijk criminelen ondersteunden die zich bezighielden met de import en verkoop van grote hoeveelheden cocaïne en over veel drugsgeld beschikten'.

OM: "Dit onderzoek heeft aangetoond dat de rol van bankiers die het geld tussen kopers en verkopers van verdovende middelen regelen, bijna even belangrijk is als de daadwerkelijke drugshandel zelf. Zonder geld is er geen handel, en zonder bankiers is er geen geld, stelde het OM vandaag op de zitting."

Onderzoek

Eind 2019 startte het onderzoek naar de familie na een Team Criminele Inlichtingen (TCI)-tip, waarin werd aangegeven dat 'meerdere leden van een familie al vele jaren in het ondergronds bankieren zouden zitten'. Daarnaast zouden zij grote geldbedragen witwassen. Na een uitgebreid onderzoek werden er in april 2022 in totaal elf verdachten aangehouden en werd er in 16 panden - in Diemen, Amsterdam en Almere - gezocht.

"Er is toen bijna anderhalf miljoen euro cashgeld aangetroffen", schrijft het OM. Verder werden er ook dure horloges en voertuigen in beslag genomen. "Ook werden meubels met verborgen ruimten met daarin cashgeld, en geldtelmachine aangetroffen."

Voor het onderzoek naar de familie werd groot ingezet. Zo waren er bij de actie 225 mensen van de politie, OM, douane, gemeente, RIEC en specialisten van defensie betrokken.