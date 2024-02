Baanbrekende gentherapie verlost Charles van erfelijke ziekte

Vijftig jaar lang had hij last van zijn aandoening - en na een behandeling van vier uur was Charles Picavet er vanaf. De afwijking in zijn genen, hereditair angio-oedeem, is met een revolutionaire behandeling uit zijn dna geknipt. Onderzoekers schatten in dat dit op heel veel andere genetische afwijkingen toegepast kan worden. "Dit is goed nieuws voor mij en heel veel andere mensen."

Zijn levenlang heeft hij er al last van, maar - eerlijk is eerlijk - de laatste drie decennia kon Charles Picavet best leven met zijn erfelijke aandoening. "Op mijn twintigste kreeg ik een vrij heftige aanval in mijn keel. Toen is de diagnose hereditair angio-oedeem gesteld en kreeg ik de juiste medicijnen." Sindsdien kreeg hij nog wel eens aanvallen in zijn buik. "Vreselijk pijnlijk, maar er gingen ook jaren voorbij dat ik helemaal niks had."

Zwellingsziekte

Maar natuurlijk is Picavet opgetogen. Want de zwellingen, de peperdure medicijnen - het is allemaal verleden tijd. Welgeteld vier uur hing hij aan een infuus in het Amsterdam UMC om een nieuw medicijn toegediend te krijgen. Sindsdien is hij vrij van de symptomen die horen de aandoening, die letterlijk uit zijn DNA is geknipt. Een levensveranderende ingreep.