Vijf cent voor het goede doel als je onder de 30 km/u blijft op de Meeuwenlaan

Geen boetes als je te hard rijdt, maar een beloning van vijf cent voor de buurt als je je netjes aan de snelheid houdt. Dat is het idee van een speciale spaarpaal in Noord. Op de Meeuwenlaan kun je door 30 km/u of zachter te rijden de kas van spekken van een vrijwilligersorganisatie.

Met de spaarpaal wil de gemeente weggebruikers stimuleren om zich aan de snelheidslimiet te houden. Miljoenen gaat het dan weer niet opleveren. De paal staat er tot half april en er kan maximaal 10.000 euro worden gespaard.

De opbrengsten gaan naar Helen's Free Food Market, een vrijwilligersorganisatie die eten uitdeelt aan buurtgenoten die dat nodig hebben. "We zijn super blij met deze actie", vertelt Helen van der Bilt. "Vandaag zijn we mensen aan het aanmoedigen, want het gaat nog niet vanzelf. Mensen moeten echt nog wennen aan die 30 kilometer met per uur."

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst kunnen de meeste automobilisten een steuntje in de rug gebruiken. "Ik vind dat als je een maatregel invoert dat je mensen in het begin positief mag belonen. Als dat niet werkt kunnen we met handhaving gaan beginnen, uiteindelijk zal dat ook nodig zijn", vertelt ze. Hoe snel die 10.000 bereikt is, durft Van der Horst niet te voorspellen, maar "Hoe sneller, hoe beter", aldus de wethouder.