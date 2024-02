Amsterdammers (66 en 18) in Alkmaar aangehouden na weggooien zwaar vuurwerk

Twee Amsterdammers van 66 en 18 jaar oud zijn door de politie afgelopen nacht aangehouden in Alkmaar. De twee gedroegen zich verdacht in een straat in de stad waar laatst al een explosie is geweest. De 18-jarige gooide een zak in de bosjes waar zwaar vuurwerk in bleek te zitten. De man van 66 was de chauffeur die hem in de straat had afgezet. De politie in Alkmaar is extra scherp door een explosiegolf.

Het tweetal werd aangehouden in de Lekstraat, de straat is een van de vier straten die de burgemeester van Alkmaar heeft aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. In het gebied kunnen mensen preventief worden gefouilleerd door de politie, is er extra toezicht en zijn er camera's geplaatst. Volgens NH Nieuws is er in de afgelopen periode zeventien keer een explosie geweest in een van de aangewezen gebieden.

Op een camera die deze week werd geplaatst kon de politie zien dat de 18-jarige man rond 01.00 uur werd afgezet in de Lekstraat en zich daar verdacht gedroeg. Agenten die in de richting van de jongeman gingen zagen hem een zak in de bosjes gooien. De man werd aangehouden en in de bosjes troffen de agenten de zak aan, met onder andere een Cobra 6.

Ook de 66-jarige automobilist werd aangehouden. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH Nieuws dat de rol van de 66-jarige man nog niet helemaal duidelijk is. "Daar doen we nog nader onderzoek naar."