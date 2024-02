Ajax speelt bij debuut Jordan Henderson gelijk tegen koploper PSV

Ajax heeft de topper tegen PSV in de eigen Johan Cruijff Arena afgesloten met een gelijkspel. De Amsterdammers kwamen op een voorsprong, maar moesten de punten uiteindelijk delen met de Eindhovenaren. Met het gelijkspel komt Ajax, in ieder geval tijdelijk, op gelijke hoogte met AZ.

Na de goal zat Ajax scherp op het spel. Passes van de Eindhovenaren werden onderschept en de mandekking bleef goed in de vorm. Toch bleef PSV druk zetten op de zestien van de Amsterdammers en uiteindelijk werd na 34 minuten spelen de ruimte gevonden in de verdediging. Een lage voorzet werd zo binnengeschoten door Luuk de Jong: 1-1. De resterende tien minuten van de eerste helft zaten de Amsterdammers voornamelijk met de rug tegen de muur op een enkel kansje na. Met een gelijke stand klonk het rustsignaal.

Na de twee kansen van de Amsterdammers was PSV veel op de helft van Ajax te vinden. Een strakke voorzet kon worden gepakt door Diant Ramaj, maar de Eindhovenaren lieten zien nadrukkelijk op zoek te zijn naar de openingstreffer. Maar de openingstreffer viel voor de Amsterdammers. In een counter gaf Berghuis een fantastische pass met zijn buitenkantvoet op Brian Brobbey. De spits liep om de doelman heen, maar de kans leek daarna verkeken. Hij gaf de bal af op een opgestormde Berghuis die het net wist te vinden.

Na tien minuten zonder echte grote kansen, kon Ajax het vanaf een vrije trap op een goede positie proberen de score te openen. Steven Berghuis trapte de bal een metertje over. Steven Bergwijn kreeg een paar minuten later vervolgens de eerste echte kans van de wedstrijd. Na mooi combinatie spel vanaf het middenveld kreeg de aanvoerder de bal bij de tweede paal, maar schoot net naast.

De topper betekende ook het debuut van Jordan Henderson waar zoveel Ajax-supporters naar hebben uitgekeken. John van 't Schip speelde voor de rest na genoeg met het team waar hij de afgelopen weken de duels mee begon. De enige verandering was dat Josip Sutalo weer terug is van een blessure en zijn plek weer opeiste in de basis. Devyne Rensch verkaste daardoor naar de linksbackpositie.

Met de schrik vrij

Ook de eerste kans van de tweede helft was opnieuw voor Ajax. Nadat Bergwijn de bal van een verdediger van PSV afsnoepte, kreeg Berghuis de bal op de rand van de zestien. Het schot van de rechtsbuiten werd echter geblokt. Het spelbeeld aan het begin van de tweede helft ging op en neer: de tweede echte kans van het tweede bedrijf was dan ook voor PSV. Het harde schot werd gekeerd door Ramaj.

In de 68e minuut kwamen de Eindhovenaren heel dicht bij de voorsprong, via Luuk de Jong. Vanuit een corner kopte de lange spits op de lat. Een minuut later zat de PSV'er er opnieuw maar net naast met een kopbal. Ajax kwam met de schrik vrij. Na de twee goede kansen voor PSV, was het de beurt aan Ajax. Brobbey werd weggestuurd en nam de bal mee. Het schot hobbelde naast.

Twee keer in slotfase dichtbij

Brobbey was bij bijna alle grote acties van Ajax betrokken, zo ook weer in de 79e minuut. De sterke spits legde hem klaar voor Kenneth Taylor, maar die wist de bal niet genoeg te drukken en zag het schot over vliegen. Taylor kreeg nog een grote kans in de slotfase. Na opnieuw een subtiel balletje van Brobbey ging de middenvelder op de doelman af. Het schot werd gekeerd.

Ook Hato was er in de extra tijd nog dicht bij een goal. Nadat een vrije trap van Henderson goed werd teruggekopt wist de jonge centrale verdediger net niet de doelman te kloppen. Het gelijkspel was uiteindelijk een goed beeld van wat de wedstrijd inhield: een evenwichtige pot met kansen voor beide ploegen.

Met het gelijkspel komt Ajax in punten gelijk met de nummer vier van de competitie AZ. De Alkmaarders nemen het morgen in een belangrijk duel op tegen Feyenoord. Ajax moet volgende week op bezoek bij sc Heerenveen, die twaalfde staan in de Eredivisie.