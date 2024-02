Henderson debuteert in de basis tegen PSV: "Bekijken of het 90 minuten wordt"

Jordan Henderson gaat morgenavond in de topper tegen PSV zijn debuut maken voor Ajax. De centrale middenvelder is volgens trainer John van 't Schip fit en staat hij vanaf het begin van het duel in de basis.

Twee weken geleden presenteerden de Amsterdammers de oud-aanvoerder van Liverpool als aankoop in de wintertransferperiode. Alleen moesten de supporters nog geduldig afwachten, aangezien de werkvergunning van Henderson nog moest worden geregeld.

Tegen RKC en Heracles zat de Engelsman daardoor op de tribune. Sinds een week traint hij mee met het team en volgens Schip 'gaat het goed met hem'. "Of hij 100 procent wedstrijdfit is, dat moeten we nog afwachten. Hij heeft een tijd niet gespeeld. Maar hij is fit en begint tegen PSV."

De vraag is nog wel of de middenvelder 90 minuten kan spelen. "Dat is een andere kwestie", aldus Van 't Schip. "Hij is een ervaren speler en is in zijn carrière gewend om heel veel wedstrijden te spelen. Hij heeft nu even een periode niet gespeeld, in hoeverre hij het nu vol kan houden moet morgen worden bekeken."