Jordan Henderson-hype zet door: snelst verkopende Ajax-shirt met spelersnaam ooit

Het is duidelijk dat Ajax-supporters blij zijn met de komst van Jordan Henderson. De voetbalshirts met 'Henderson 6' vliegen namelijk over de toonbank, het is nu al het snelst verkopende shirt ooit met een spelersnaam. Binnen 24 uur werden er meer shirts met zijn naam verkocht dan die van Daley Blind en Dusan Tadic tijdens hun eerste week als Ajacied bij elkaar opgeteld.

Zo weet AjaxLife te melden. De Amsterdammers laten aan de supportersvereniging weten dat ze wel hadden verwacht dat de shirtverkoop zou gaan lopen, maar dat de Henderson-waanzin voor zo'n stormloop zou zorgen, was niet te voorzien. "We maken dit echt zelden tot nooit mee."

Wanneer Ajax een nieuwe speler aantrekt, meet de club altijd wat de shirtverkoop doet tijdens zijn eerste week als Ajacied. Henderson was na een dag al het snelst verkopende shirt met een spelersnaam achterop ooit. Toch is het niet het shirt was het snelst over de toonbank ging, dat was het bekende Bob Marley-tenue. Het derde tenue van het seizoen 21/22 met de rastakleuren zorgde destijds voor een lange rij bij de fanshop en was binnen een dag uitverkocht.

Henderson populair in Azië

Maar niet alleen binnen Nederland gaat de verkoop van 'Henderson 6' hard, vooral ook de verkoop in Azië doet het uitstekend. Liverpool heeft jaren geïnvesteerd om supporters uit Aziatische landen aan te trekken door in verschillende landen op trainingskamp te gaan. De club kwam voor voetbalfans daardoor een stuk dichter bij, waardoor zij fan werden. Als voormalig aanvoerder van de Engelse club is Henderson geliefd op het continent.

Het precieze aantal verkochte shirts maakt Ajax niet bekend.