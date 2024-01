Transfer afgerond: Jordan Henderson is officieel Ajacied

De transfer van Jordan Henderson naar Ajax is in kannen en kruiken, dat maakte de club zelf zojuist bekend. Henderson komt transfervrij over van Al Ettifaq uit Saudi-Arabië en tekent in Amsterdam een contract voor 2,5 jaar.

Henderson is bekend van zijn tijd bij Liverpool, waar hij twaalf jaar speelde. Hij was onderdeel van het team dat in 2019 de Champions League pakte en een jaar de landstitel, iets wat de club al 30 jaar niet meer was gelukt.

Saudi-Arabië

Afgelopen zomer verruilde Henderson Liverpool voor Al Ettifaq uit Saudi-Arabië, waar hij naar verluidt 15 miljoen euro per jaar zou hebben verdiend. Toen deze winter bleek dat Henderson het toch niet zo naar zijn zin had in Azië, informeerde Ajax naar zijn diensten.

De club was na de desastreuze eerste helft van het seizoen tot de conclusie gekomen dat het ervaring mist en dat er vooral op de nummer 6-positie (de plek van de verdedigende middenvelder) versterking nodig is.

Belastingdienst

Ajax had in eerste instantie concurrentie van andere Engelse clubs, maar een terugkeer zou voor Henderson niet aantrekkelijk zijn, omdat hij in Groot-Brittannië een groot deel van zijn in Saudi-Arabië verdiende geld zou moeten overdragen aan de belastingdienst. In Nederland zijn die regels milder.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat de keuze van Henderson op Ajax viel. Eerder vandaag verschenen er beelden waarin te zien was dat Henderson op Schiphol liep. Later werd hij gespot in de bijrijdersstoel van een auto die de Arena binnenreed.

Bij Ajax hoopt Henderson in beeld te blijven voor de selectie van het Engelse elftal, dat komende zomer net als Nederland meedoet aan het EK. De afgelopen interlandbreaks zat Henderson er altijd bij, maar de concurrentie op die plek is groot. Ook bij de Engelse ploeg is Henderson één van de meest ervaren spelers: tot nu toe speelde hij 81 interlands.