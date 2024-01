Seinen op groen: ervaren Engels international Jordan Henderson nu echt op weg naar Ajax

Ruim een week geleden werd het al duidelijk dat Ajax de pijlen had gericht op de ervaren speler, nadat hij 'woestijnspijt' had gekregen met zijn transfer van Liverpool naar Al-Ettifaq van afgelopen zomer. De Saudische club leek in eerste instantie niet mee te willen werken aan een vertrek, maar is volgens transferexperts David Ornstein en Fabrizio Romano nu toch overstag gegaan. Ajax lijkt Henderson voor 2,5 jaar, of 1,5 jaar met een optie voor nog een jaar, vast te gaan leggen.

Miljoenen inleveren

Volgens Voetbal International doet de voormalig aanvoerder van Liverpool een flinke stap terug van zijn miljoenensalaris, van naar verluidt 15 miljoen euro per seizoen. Henderson zou van de Engelse bondscoach Gareth Southgate te horen hebben gekregen dat hij bij Ajax meer kans maakt op de selectie voor het Europees Kampioenschap dan bij een club in Engelse rechterrijtje.

Daarnaast speelt de Britse regelgeving de Amsterdammers in de kaart. Spelers moeten volgens de wet minstens twaalf maanden weg zijn uit het Verenigd Koninkrijk, anders moeten zij bij terugkomst veel inkomstenbelasting betalen over hun verdiende inkomen uit het buitenland.

Fabrizio Romano meldt dat Henderson voor het weekend richting Amsterdam reist om zich medisch te laten keuren. Ajax is ook nog in gesprek met Al-Ettifaq om de laatste puntjes op de i te zetten voor de transfer.

Champions League

Henderson is vooral bekend van zijn periode bij Liverpool, waar hij twaalf jaar lang op het middenveld speelde en ook de aanvoerdersband droeg. Hij was onderdeel van het team dat in 2019 de Champions League won. In 2020 pakte hij de landstitel met Liverpool, iets wat de club al 30 jaar niet was gelukt. Hij speelde bijna 500 wedstrijden voor de 'Reds' en scoorde daarin 33 keer en gaf 61 keer een assist.